قناة الناس.. الشيخ المراغى يبين الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة الطارق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستقبل المراغى مكالمات هاتفية من متصلين الذين قرأوا سورة الطارق من الآية الحادية عشر وحتى آخر السورة، وأثنى الشيخ على تلاوات البعض، وصحح للبعض الأخر الأخطاء وبيّن لهم كيفية ضبط مخارج الحروف بشكل سليم.

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