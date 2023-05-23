أبل تعلن عن اتفاقية بمليارات الدولارات مع شركة «برودكوم»

جدة - نرمين السيد - وستطور "برودكوم" بموجب هذه الاتفاقية مكونات تردد لاسلكى 5G - بما فى ذلك مرشحات FBAR - ومكونات الاتصال اللاسلكى المتطورة، ووفقًا لشبكة "سى إن بى سى" الأمريكية.

وسيتم تصميم مرشحات FBAR وتصنيعها فى مراكز التصنيع والتكنولوجيا الرئيسية فى أميركا، بما فى ذلك Fort Collins فى كولورادو، حيث تمتلك برودكوم منشأة رئيسية.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل: "يسعدنا تقديم الإلتزامات التى تسخر البراعة والإبداع والروح المبتكرة للصناعة الأميركية" وأضاف "تعتمد جميع منتجات Apple على التكنولوجيا المصممة والمُصنعة هنا فى الولايات المتحدة، وسنواصل تعميق استثماراتنا فى الاقتصاد الأميركى لأن لدينا إيمانًا لا يتزعزع بمستقبل أمريكا".

وقالت "أبل" إن صفقتها مع Broadcom هى جزء من التزامها عام 2021 باستثمار 430 مليار دولار فى الاقتصاد الأمريكى، وتمثل الصفقة أحدث مرحلة من الشراكة بين الشركتين، حيث أعلنت شركة Broadcom عام 2020 أنها ستبيع 15 مليار دولار من المكونات اللاسلكية لشركة Apple.

وارتفعت أسهم Broadcom بنحو 3% فى تعاملات ما قبل السوق يوم الثلاثاء. وانخفضت أسهم شركة أبل بنسبة أقل من 1%.