هل يؤثر الإسراع على صحة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - الإسراعُ الذى يؤثِّر على صحة الصلاة هو أن يأتى المُصَلّى بالركن من غير أن يستقرَّ فيه، وهذا الاستقرار يسميه الفقهاء بالطمأنينة، وهى: "استقرار الأعضاء زَمَنًا قليلًا فى أداء جميع أركان الصلاة، وذلك كأن يطمئن المصلى فى ركوعه وسجوده زمنًا يتَّسِع لقوله: (سبحان ربى العظيم) فى الركوع، أو (سبحان ربى الأعلى) فى السجود- مرة واحدة على الأقل، فإذا أتى بالركن واستقرَّت أعضاؤه وسكنت بقدر الطمأنينة فإن ذلك يُجزئه، ولا يكون إسراعًا مخلًّا بصحة الصلاة أو مُبطلًا لها".

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