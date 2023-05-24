بعد 111 عاما على غرقها.. سفينة تايتانيك تظهر بالحجم الطبيعى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت صحيفة الديلى ميل البريطانية، الصور لـ حطام تايتانيك، والذى يقع الآن على بعد 350 ميلًا بحريًا قبالة ساحل نيوفاوندلاند قرب دولة كندا.

وتكشف الصور عن الحطام بتفاصيل أكبر من أى وقت مضى، بما فى ذلك هوابط الصدأ على قوس السفينة، والرقم التسلسلى على المروحة.

وكانت سفينة تايتانيك الشهيرة، والتى كانت تملكها وتديرها شركة وايت ستار لاين البريطانية، قد غرقت بشكل مأساوى فى الساعات الأولى من يوم 15 أبريل عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدى فى المحيط الأطلسى؛ ما أسفر عن مقتل 1517 شخصا من بين 2224 شخصًا كانوا على متنها.

جدير بالذكر، أن سفينة تيتانيك انكسرت إلى نصفين قبل أن تغرق أخيرًا فى الساعات الأولى من يوم 15 أبريل 1912، حيث يقع جزءان من السفينة؛ وهما القوس والمؤخرة على مسافة 2600 قدم.