لجودة الإنترنت والتكنولوجيا.. القاهرة أكثر مدينة «ذكية» بإفريقيا لعام 2023

جدة - نرمين السيد - تصدرت القاهرة قائمة لأفضل عواصم إفريقيا "ذكاء" للعام 2023 وهى القائمة التى يصدرها المعهد الدولى للإدارة و مقره مدينة لوزان السويسرية كل ثلاثة أعوام حيث ضم التقييم الصادر هذا العام أعوام 2020 – 2021 – 2022.





ويستند التقييم على ما يعرف بمؤشر المدن الأذكى فى العالم والذى يقيم أوضاع جودة الحياة فى 141 مدينة وعاصمة حول العالم وفق معايير محددة تتمحور حول مستوى التمتع بالتكنولوجيا لسكانها فى المقام الأول وسهولة الاعتماد على الإنترنت، إلى جانب ذلك اعتبارات تتعلق بجودة الرعاية الصحية واستتباب الحالة الأمنية سهولة الحركة بما يحقق استدامة الحياة فيها كذلك تم احتساب الاعتبارات البيئية والقابلية للعيش فى كل مدينة وكذلك احتساب اعتبارات تتعلق بحسن خدمات الصرف الصحى وتوافر الإنارة و مياه الشرب النقية.

واعتبر المعهد الدولى للإدارة أنه استنادا لتلك المعايير تتصدر العاصمة المصرية القاهرة الترتيب الأول إفريقيا حيث حصلت على 779 نقطة، وتلتها بفارق ضئيل مدينة الجزائر العاصمة 776 نقطة ثم تونس العاصمة 775 نقطة، ثم كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا 751 نقطة، ثم غانا 707 نقاط، و تليها الرباط عاصمة المملكة المغربية 702 نقطة.

وجاءت مدينة لاجوس النيجيرية وكانت عاصمة البلاد السابقة فى الترتيب السابع إفريقيا 681 نقطة، وتليها أبوجا عاصمة نيجيريا 646 نقطة، و جاءت نيروبى عاصمة كينيا 636 نقطة.

تجدر الاشارة إلى أن التقييم اعتمد على آلية استطلاع الرأى لعينات مسحوبة بوسائل الذكاء الاصطناعى لعدد 120 مقيما من سكان المدن بإجمالى 141 مدينة وعاصمة حول العالم و طرح أسئلة محددة عليهم تتعلق بالحياة فى المدن التى يقيمون فيها خلال فترة الأعوام الثلاثة السابقة على الاستطلاع، ويتم تحليل الردود وصولا إلى التقييم بعيدا عن التقييم البشرى وباستخدام الحاسبات توخيا للدقة المتناهية فى الحكم على أفضلية مدينة عن الأخرى.