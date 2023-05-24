فوتوشوب يعدل الصور بـ استخام الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - فى وقت سابق من شهر مارس، كشفت Adobe عن Firefly المستوحى من تقنيتى "Dall-E" و"Midjourney"، وهو نظام أساسى يتيح للمستخدمين إنشاء صور بناءً على أوامر نصية بسيطة.

يدمج فوتوشوب الآن "تعبئة عامة" مدعومة من "فاير فلاى - Firefly" لمساعدة المحترفين فى إزالة أو إضافة عناصر إلى الصورة بأوامر نصية بسيطة.

من حيث الجوهر، يعزز الملء التوليفى أداة "Content-Aware Fill" الموجودة فى فوتوشوب والتى تعمل على تعبئة أجزاء محددة من الصورة بمحتوى مأخوذ من أجزاء أخرى من نفس الصورة.

هذا الأخير هو أداة سهلة الاستخدام لتعديل الخلفية، أو تطبيق النسيج، أو إنشاء تأثيرات فريدة دون تشويه الصورة الأصلية.

تلاحظ "أدوبى" أن الملء التوليدى المدعوم من "Firefly" يجلب "مزيدًا من الدقة والقوة والسرعة والسهولة مباشرة فى مهام سير العمل حيث يتم إنشاء المحتوى أو تعديله".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمبدعين إضافة وإزالة العناصر بإدخالات نصية بسيطة. يوضح Adobe أن تقنيتها الجديدة "Generative Fill"، تطابق تلقائيًا المنظور والإضاءة ونمط الصور لتمكين المستخدمين من تحقيق "نتائج مذهلة" مع تقليل المهام الشاقة.

فى الإصدار الجديد، تقترح "أدوبى" أن المزيد من الأدوات داخل مجموعة "Adobe Creative Cloud" قد تتضمن أدوات توليد مدعومة بالذكاء الاصطناعى.

وقالت أشلى ستيل، نائب الرئيس الأول للوسائط الرقمية فى Adobe: "يجمع «Generative Fill» بين سرعة وسهولة استخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى مع قوة ودقة فوتوشوب، مما يمكّن العملاء من تحويل رؤاهم إلى الحياة بسرعة تخيلاتهم".

ميزة الملء التوليفى فى فوتوشوب متاحة فى تطبيق بيتا التجريبى اليوم وستكون متاحة بشكل عام فى النصف الثانى من عام 2023.

يمكن للمستخدمين الذين لديهم وصول إلى الإصدار التجريبى من Firefly اختبار الميزة أيضًا.