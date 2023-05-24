قناة الناس.. حكم الشرع فى إعطاء الوصاية المالية للأم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، أنه لا يوجد فى الشرع ما يمنع الأم من القيام بالوصاية المالية على أبنائها حال وفاة الأب، لافتا إلى أن بعض الأئمة قالوا إنها تكون لمن هو أرجح عقلا وينمى ويزكى هذا المال ويحافظ عليه.





وقال نجيب خلال حواره ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس: إن الوصاية تكون لمن هو أرجح عقلا وينمى ويزكى هذا المال ويحافظ عليه، مضيفا: "هذان شرطان لو موجودين فى أى شخص مش شرط العم والجد، طيب الأم دكتورة فى الجامعة وقادرة تعمل كده ليه أدى الوصايا للجد اللى قد يكون كبيرا فى السن ومش هيقدر ينمى المال". وأوضح العالم الأزهرى: "العلماء قالوا إن الجد هو مقام الأب فى العرف بين الناس، وهو الذى يقوم بتدبير الشؤون والأحوال، وبعده يكون العم، طبقا للعرف".

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.

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