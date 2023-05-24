شاكيرا تستعرض مهاراتها فى ركوب الأمواج بميامى (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - وظهرت شاكيرا، وهى تستمتع بالكثير من المرح بعد انتقالها من فلوريدا إلى ميامى ولم شملها مع أصدقائها بعد انفصالها عن حبيبها السابق جيرارد بيكيه، لاعب كرة القدم الإسبانى، والعمل فى مشاريع جديدة ومثيرة، والقيام بمغامرات مختلفة.

وعلقت شاكيرا على الفيديو بالإسبانية: "إذا لم تكن هناك موجات، فإننا نصنعها"، ولم تكن هذه هى المرة الأولى لها تظهر وهى تمارس رياضة ركوب الأمواج، ففى عام 2022 شوهدت وهى تتلقى دروسا فى ركوب الأمواج مع أطفالها.

يذكر أن شاكيرا، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "Acróstico"، فاجأت بها معجبيها من بطولة طفليها، ميلان البالغ من العمر 10 سنوات وساشا 8 سنوات لأول مرة، وحققت الأغنية نسب مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب".