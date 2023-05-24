- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وظهرت شاكيرا، وهى تستمتع بالكثير من المرح بعد انتقالها من فلوريدا إلى ميامى ولم شملها مع أصدقائها بعد انفصالها عن حبيبها السابق جيرارد بيكيه، لاعب كرة القدم الإسبانى، والعمل فى مشاريع جديدة ومثيرة، والقيام بمغامرات مختلفة.
وعلقت شاكيرا على الفيديو بالإسبانية: "إذا لم تكن هناك موجات، فإننا نصنعها"، ولم تكن هذه هى المرة الأولى لها تظهر وهى تمارس رياضة ركوب الأمواج، ففى عام 2022 شوهدت وهى تتلقى دروسا فى ركوب الأمواج مع أطفالها.
يذكر أن شاكيرا، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "Acróstico"، فاجأت بها معجبيها من بطولة طفليها، ميلان البالغ من العمر 10 سنوات وساشا 8 سنوات لأول مرة، وحققت الأغنية نسب مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاكيرا تستعرض مهاراتها فى ركوب الأمواج بميامى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.