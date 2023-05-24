السعودية نحو الفضاء (صور) 

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة السعودية للفضاء، معرض "السعودية نحو الفضاء"، الذى يقام بالتزامن مع المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين بمحطة الفضاء الدولية، وذلك فى إطار سعى الهيئة إلى تعزيز الاهتمام الوطنى بقطاع الفضاء، وإلهام الجيل القادم من الشباب والناشئين فى مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تسعى إلى رفع مستوى استثمار طاقات الشباب، وتقدم لهم المواكبة اللازمة لكافة تفاصيل المهمة التاريخية للمملكة فى محطة الفضاء الدولية. ويقدم المعرض محطات تثقيفية وتوعوية لزواره، ويتيح لهم تجارب استكشافية وتقنية ومعرفية تحكى تاريخ الفضاء وازدهاره عالميا، فضلا عن المجسمات والمحاكاة الواقعية لبعض جوانب حياة رواد الفضاء وطرق أدائهم لمهماتهم المؤثرة. وأضافت الوكالة أن المعرض يقدم لزواره فقرات توعوية وتجارب فى علوم الفضاء وعجائب الكيمياء والفيزياء، من خلال المسرح المهيأ لعرضها، بمشاركة خبراء ومختصين يبسطون المعارف العلمية للأطفال والزوار، وكذلك الشاشة الضخمة التى تتيح للزوار مشاهدة مراحل المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين عبر البث المباشر.

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