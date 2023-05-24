تارا عماد ضمن أفضل 6 نساء مؤثرات فى الشرق الأوسط (صور)

جدة - نرمين السيد - اختارت إحدى المجلات الأمريكية الشهيرة المهتمة بالأزياء والموضة، الفنانة تارا عماد، كواحدة من أفضل 6 نساء مؤثرات فى الشرق الأوسط، وذلك خلال الحفل الذى نظمه مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، على هامش فعاليات الدورة الـ76 لمهرجان كان السينمائى.





حضرت تارا عماد فعاليات مهرجان كان العام الماضى فى دورته الـ75، وتشارك أيضا فى دورة هذا العام، وقد ظهرت بإطلالة جميلة وهى ترتدى مجوهرات إحدى الماركات العالمية.

بجانب حرصها على التعبير عن قضايا النساء فى أعمالها الفنية، تهتم تارا عماد أيضا بالأنشطة المجتمعية الداعمة للنساء، فقد شاركت فى حلقة نقاشية خاصة ضمن فعاليات الاحتفال السنوى باليوم العالمى للمرأة ويوم المرأة المصرية الذى استضافته السفارة الأسترالية فى القاهرة فى مارس 2022.

أحدث أعمال تارا عماد السينمائية هو الفيلم الكوميدى "المطاريد" الذى عرض فى دور العرض فى مصر والعالم العربى مع بداية 2023، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين وإخراج ياسر سامى، ويشاركها البطولة عدد من النجوم من بينهم أحمد حاتم، وإياد نصار، ومحمود الليثى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود البزاوى، وحسن مالك، وطه الدسوقى، ومصطفى غريب.

ومن أعمال تارا عماد التلفزيونية، مسلسل "تحقيق" وهو من الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT، ومن إخراج محمد فتحى وتأليف محمد الدباح، ومسلسل "Suits" الذى عرض فى موسم رمضان 2022، وشاركها بطولته آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود، وفى رمضان 2023.