خبير تكنولوجى لـ القاهرة الإخبارية: الذكاء الاصطناعى ليس بديلا عن المعلم

جدة - نرمين السيد - تختتم، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العربى الأول للذكاء الاصطناعى فى تونس، ويشارك فيها خبراء ومتخصصون فى المجال التربوى وإنتاج الذكاء الاصطناعى يمثلون شركات وجامعات عربية وصينية.





وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد الجمنى، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إن تقنيات الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته على الإنترنت فعالة عند استخدامها لكنه ليس بديلا للمعلم.

وأضاف "الجمنى" فى مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه رغم احتياج العملية التعليمية للذكاء الاصطناعى إلا إن هناك تحديات ومخاوف حقيقية منه، لأنها تأخذ من المستخدمين العديد من البيانات الشخصية ما يعد تدخلا فى خصوصية الأفراد، وطالب بضرورة وضع آليات وتشريعات للبحث العلمى حتى نخرج عن الأهداف النبيلة، لأن هذه البرمجيات وضعت لخدمة الإنسان وليس للتلاعب بالجنس البشرى.

وذكر أن الذكاء الاصطناعى فى التعليم يمنح المنظومات التعليمية قدرة هائلة على التطوير وتحقيق الأهداف، فعاليات المؤتمر العربى للذكاء الاصطناعى، انطلقت أمس، وحضر أولى جلساتها وزيرا التربية بتونس والسورى، وتناولت الجلسة التشريعات والاستراتيجيات والخطط المقرر وضعها لإدراج الذكاء الاصطناعى ودمجه فى الطرق التعليمية خصوصا أنه يقوم بدور فعال فى العملية التعليمية.