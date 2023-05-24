جدة - نرمين السيد - كشف أحمد السخاوى خبير أمن المعلومات، تفاصيل استعداد موقع "إنستجرام" لإطلاق تطبيق منافسا لتويتر، قائلا: "إن تويتر فى الفترة الأخيرة كان يعانى بشكل كبير قرارات على مستويات كبيرة، وصلت حتى أن إيلون ماسك تخازل عن دوره كرئيس تنفيذى لتويتر".





وأضاف السخاوى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا يدل أن تويتر يعيش حالة من التخبط حاليا تلك الفترة، موضحا أن إيلون ماسك كان يريد رد الضربة مع الرئيس التنفيذى الجديد لتويتر. وأوضح خبير أمن المعلومات، أنه سيكون هناك تطبيق جديد منفصل عن الإنستجرام، ولكن سيكون بنفس إمكانياته، لافتا إلى أن هذا التطبيق سيسمح للأشخاص بربط حساباتهم وإتاحة معلومات إنستجرام مثل المتابعين وخلافه، وبالتالى إنشاء مجتمع ينافس أو يضاهى تويتر بشكل كبير بنفس الخصائص وفكرة تويتات وتعبير عن الرأى من خلالها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير أمن معلومات يوضح لـ«إكسترا نيوز» استعدادات إنستجرام لمنافسة تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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