الشرطة الإيطالية تنهى أسطورة «الشبكة الشرسة» لتهريب الآثار (صورة)

جدة - نرمين السيد - قبضت الشرطة الإيطالية على 16 شخصًا، وعثرت على أكثر من 3500 قطعة أثرية عندما فككت ما وصفتها بأنها شبكة شرسة من لصوص الآثار والمهربين الدوليين للآثار اليونانية والرومانية.





وكشفت الفرقة المعنية بمكافحة جرائم الفنون فى قوات الدرك الإيطالية فى بيان اليوم الأربعاء أن المعتقلين يواجهون اتهامات تشمل التآمر الإجرامى والحفر غير القانونى والسرقة والإتجار فى البضائع المسروقة والتصدير غير المشروع للسلع، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية". واستطاعت قوات الدرك مئات العملات الذهبية والفضية والبرونزية من العصور الرومانية واليونانية القديمة، بالإضافة إلى المجوهرات والأطباق والجرار والأكواب والجرار والمنمنمات التى يعود تاريخها إلى الحقبة بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن الثالث الميلادى. وأوضحت الشرطة أن القطع التى تم جمعها من عمليات التنقيب غير القانونية فى مناطق بوليا وكامبانيا وباسيليكاتا الجنوبية، وكان من المقرر تهريبها إلى الخارج لها قيمة تاريخية وفنية لا تقدر بثمن.

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