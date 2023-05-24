أبل و«برودكوم» تطوران مكونات أجهزة الجيل الخامس «جى 5» داخل أمريكا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن الشركتين -بموجب الصفقة التى تمتد لسنوات- ستطوران مكونات أجهزة الجيل الخامس "جى 5" وتصميمها وتصنيعها داخل الولايات المتحدة.
وتقول أبل إن الصفقة جزء من خطة كانت أعلنت عنها فى عام 2021، وتهدف إلى استثمار 430 مليار دولار فى الاقتصاد الأمريكى.
وتأتى الخطوة فى وقت يحتدم فيه خلاف تجارى على صناعة الرقائق بين واشنطن وبكين.
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