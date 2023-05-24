قناة الناس- أسباب فقدان الشهية وطرق علاجها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى البكتيريا والمناعة والتغذية، خلال حديثها لبرنامج "البيت"، على قناة الناس اليوم: "فقدان الشهية يشعر به الشخص فى حال شعر بتغيير الحالة التى عليه، فمثلا إذا كان يأكل يوميا بطريقة معينة وفجأة تغير هذا الأمر نبدأ نبحث عن الأسباب".
وتابعت: "بالنسبة للطفل نرى أسباب فقدان الشهية، فربما يكون أنجبت الأم طفلا جديدا وبالتالى تغير الأمر".
وواصلت: "هناك مشاكل أخرى قد تصيب الطفل تسبب له فقدان للشهية مثل أمراض بكتيرية أو وجود بلغم زائد".
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