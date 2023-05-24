جدة - نرمين السيد - ومن بين البرامج التى تقدم عبر قناة الناس، برنامج "البيت"، والذى يستهدف تقديم محتوى يفيد كل بيت مسلم. ويمكنكم متابعة برنامج البيت عبر قناة الناس، يومى الأحد والإثنين من كل أسبوع فى تمام الساعة 4 عصرا، مع سالم سالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس- موعد عرض برنامج «البيت» مع سالى سالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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