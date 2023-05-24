قناة الناس- متصلة: «مش هنقدر نضحى السنة دى وحاسة بالذنب».. أمين الفتوى يرد

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى فى حديثه لقناة الناس اليوم: "ليس هناك تقصير، فالأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها".

وواصل: "الانسان غير القادر عليها ليس عليه ذنب بشأن الأضحية، وأقول للأستاذة أمل أنه لا ذنب عليها لعدم قدرتها على شراء الأضحية".

وتابع: "أحد الأشخاص معتاد على الأضحية، فأقول له أن تكرار السنة كل عام لا يحولها إلى فرض".