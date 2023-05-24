جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى فى حديثه لقناة الناس اليوم: "ليس هناك تقصير، فالأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها".
وواصل: "الانسان غير القادر عليها ليس عليه ذنب بشأن الأضحية، وأقول للأستاذة أمل أنه لا ذنب عليها لعدم قدرتها على شراء الأضحية".
وتابع: "أحد الأشخاص معتاد على الأضحية، فأقول له أن تكرار السنة كل عام لا يحولها إلى فرض".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس- متصلة: «مش هنقدر نضحى السنة دى وحاسة بالذنب».. أمين الفتوى يرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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