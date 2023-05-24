ذكاء اصطناعى.. محتال يجنى نصف مليون دولار بعد أن خدع شخصًا بتقنية DeepFake

جدة - نرمين السيد - واستخدم الجانى تقنية DeepFake أو ما يسمى بـ "التزييف العميق"، التى تعمل بالذكاء الاصطناعى، لانتحال شخصية صديق للضحية عبر مكالمة فيديو، طالبًا منه مبلغًا من المال، وقام الضحية بتحويل حوالى 4.3 مليون يوان أى ما يعادل 614 ألف دولار إلى المحتال، عبر حسابه المصرفى، وبعد اكتشافه للأمر قام بالاتصال بالشرطة، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".

وأبلغت الشرطة المصرف بوقف عملية التحويل فورًا، وتمكن الضحية من استرداد جزء من المبلغ بقيمة 3.4 مليون يوان، أى ما يعادل "485.4" ألف دولار، ولم يتم التوصل إلى هوية المحتال من قبل الشرطة.