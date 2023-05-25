رئيس جوجل السابق يحذر من الذكاء الاصطناعى: يشكل مخاطر وجودية

جدة - نرمين السيد - حذّر إريك شميدت، الرئيس التنفيذى السابق لشركة جوجل، أمس الأربعاء، من التهديدات الوجودية التى يمكن أن يُشكّلها الذكاء الاصطناعى، وأشار إلى ضرورة وعى الحكومات بطرق ضمان "عدم سوء استخدام التكنولوجيا من قِبل المجرمين".





وتركز محادثات حالية بين التقنيين وصانعى السياسات على مستقبل الذكاء الاصطناعى، بينما يحاولون تفهم كيف ستتطور هذه التكنولوجيا وكيف ينبغى تنظيمها.

ويمكن القول إن روبوت الدردشة، "ChatGPT"، الذى انتشر فى العام الماضى، قد أثار وعيًا أكبر بالذكاء الاصطناعى حيث تتطلع الشركات الكبرى فى جميع أنحاء العالم إلى إطلاق منتجات منافسة والتحدث عن قدراتها فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وخلال قمة صحيفة "وول ستريت جورنال" للرؤساء التنفيذيين، قال شميدت إن قلقه الأكبر هو أن الذكاء الاصطناعى يمثل "خطرًا وجوديًا".

وأضاف شميدت، حسبما نقلت عنه شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية: "ستكون هذه الأنظمة قريبًا قادرة على العثور على ثغرات أمنية فى أنظمة وبرامج الإنترنت، أو اكتشاف أنواع جديدة من علم الأحياء. ربما هذا من درب الخيال اليوم، لكن من المحتمل أن يكون صحيحًا مستقبلًا. وعندما يحدث ذلك، نريد أن نكون مستعدين لمعرفة كيفية التأكد من عدم إساءة استخدام هذه الأشياء من قبل الأشرار".

ولم يطرح شميدت، الذى كان الرئيس التنفيذى لشركة جوجل فى الفترة من 2001 إلى 2011، رؤية واضحة حول كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعى، لكنه قال إنه "سؤال أوسع للمجتمع". ومع ذلك، استبعد إنشاء وكالة تنظيمية جديدة تم إنشاؤها فى الولايات المتحدة مخصصة لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن شميدت ليس أول شخصية تقنية كبرى تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي. فقد أقر سام التمان، الرئيس التنفيذى لشركة "أوبن إيه آى" التى طورت الروبوت تشات جى بى تى، فى مارس، أنه "خائف قليلاً" من الذكاء الاصطناعى، ومن قيام الحكومات الاستبدادية باستغلال هذه التكنولوجيا.