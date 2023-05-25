يوم إفريقيا 2023.. لماذا تم تحديد 25 مايو؟

جدة - نرمين السيد - تحتفل الدول الإفريقية كل عام وتحديدا فى مثل هذا اليوم الموافق 25 مايو بـ يوم إفريقيا؛ تلك القارة السمراء الجميلة والتى حباها الله بكنوز طبيعية وبشرية أيضًا، صنعت التاريخ على مدار القرون والأزمنة الماضية.





يوم إفريقيا 2023

تحتفل الدول الإفريقية كل عام وتحديدا فى مثل هذا اليوم الموافق 25 مايو بـ يوم إفريقيا؛ تلك القارة السمراء الجميلة والتى حباها الله بكنوز طبيعية وبشرية أيضًا، صنعت التاريخ على مدار القرون والأزمنة الماضية.

يوم إفريقيا 25 مايو؛ هو احتفال سنوى، يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، فى 25 مايو 1963، حيث وقعت 32 دولة إفريقية مستقلة فى ذلك اليوم الميثاق التأسيسى فى أديس أبابا بـ إثيوبيا.

وفى عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الإفريقية تعرف باسم "الاتحاد الإفريقى".

ويرجع تاريخ يوم إفريقيا إلى عقد المؤتمر الأول للدول الإفريقية المستقلة في مدينة أكرا بجمهورية غانا في 15 أبريل من عام 1958؛ حيث دعا إليه فى ذلك الوقت، رئيس وزراء غانا الدكتور كوامي نكروما، وضم ممثلين من مصر، والتي كانت آنذاك، جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة، وإثيوبيا، وليبيا، وليبيريا والسودان، والمغرب، وتونس واتحاد شعوب الكاميرون".

يوم إفريقيا 2023

وخلال المؤتمر تم استعراض تقدم حركات التحرر في القارة السمراء، إضافة إلى تصميم شعوب إفريقيا على تحرير نفسها من الهيمنة الأجنبية والاستغلال.

ودعا مؤتمر أكرا إلى تأسيس "يوم الحرية الإفريقي"، كما أرسى الأساس للاجتماعات اللاحقة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

وبعد مرور 5 سنوات على هذا المؤتمر، وتحديدا فى 25 مايو 1963، التقى ممثلو 30 دولة إفريقية في مدينة أديس أبابا بـ إثيوبيا، فى ضيافة الإمبراطور هيلا سيلاسى؛ حيث كان فى هذا الوقت، قد حصل أكثر من ثلثى دول القارة السمراء على استقلالها من الاستعمار والاحتلال الأجنبى.

وفي هذا اللقاء، تم تأسيس "منظمة الوحدة الإفريقية"، بهدف تشجيع إنهاء الاستعمار في أنجولا وموزمبيق وجنوب إفريقيا وروديسيا الجنوبية؛ حيث تعهدت المنظمة الوليدة بدعم العمل الذي يقوم به المقاتلون من أجل الحرية، وإزالة كل سبل الاستعمار والاحتلال.

يوم إفريقيا 2023

وفضلا عن ذلك، تم وضع ميثاق يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة عبر الدول الإفريقية الأعضاء فى تلك المنظمة، وتم توقيعه من قبل جميع الحاضرين الممثلين عن الدول الإفريقية في يوم 26 مايو 1963، باستثناء دولة المغرب.

وفي عام 2002، تم استبدال منظمة الوحدة الإفريقية بـ اسم "الاتحاد الإفريقى"، مع استمرار الاحتفال بـ يوم إفريقيا الذى تم إقراره عام 1963 فى 25 مايو من كل عام، ليكون يوما تشحذ فيه الدول الإفريقية الهمم على مساعدة بعضها، والتعاون من أجل الحرية والتنمية فى جمبع المجالات.