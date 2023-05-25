توقعات الأبراج اليوم الخميس 25 مايو 2023.. مفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

احذر من تجاهلك لشريك وتجنبك له.. لا تشعر بالتوتر داخل دائرة أسرتك وعائلتك.. لديك قدرة طبيعية على تحقيق الأفكار بسهولة.

برج الثور

تفاءل بشأن حياتك الصحية والمهنية.. عش دائما لحظات التأمل فى حياتك والسلام مع نفسك.. تفاءل بشأن أمورك المادية.

برج الجوزاء

لا تشعر بتوتر على الصعيد العاطفى.. لا تستسلم لأى شىء يقف فى طريق تقدمك إلى الأمام.. كن حذرا من التصرف باستعجال فى أمورك المالية.

برج السرطان

دعك من التكاسل والتراخى فى تنفيذ خططك.. أنت شخص حساس للغاية، تقبل الأمور بصدر رحب كى لا تحزن مما يفعله الآخرين.. العائق الذى تجده أمامك هو فى الواقع مساعدة لتحقيق أهدافك.

برج الأسد

تفاءل بشأن وجود بتحسن كبير فى علاقتك مع أفراد أسرتك.. لا تترد فى طلب المساعدة من زملائك بالعمل.. عليك البحث عن فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك.

برج العذراء

تعامل مع أى مشكلات فى العمل بهدوء شديد وحكمة وستنحل إن شاء الله... يمكنك الخروج فى عشاء رومانسى يجمعك بالحبيب.. تفاءل بشأن أمورك المادية.

برج الميزان

كن نفسك ودعك من التقليدج ليست كل الأساليب تناسبك.. تفاءل بشأن حياتك العاطفية.. لا تقلق بشان أمورك المادية، فقط قم بواجبك وستجنى الثمار.

برج العقرب

ابحث عن فرصة عمل جديدة تناسبك.. حاول إجراء مكالمة مع صديق مقرب تحسن مزاجك.. انتبه لما تنفقه ولا تسرف.

برج القوس

تفاءل بشأن أمورك المهنية وأوضاعك العملية.. لا تترد فى طلب المساعدة من زملائك.. فكر فى مشروع جديد يزيد من دخلك المادى.

برج الجدى

تحمسك وطاقتك تجاه عملك تساعدك على إنجازه بشكل رائع.. احذر قد يأتيك الغدر من أقرب الأصدقاء.. اسعَ إلى تحسين وضعك المالى.

برج الدلو

حاول أن تفصل بين مشاكلك العملية وحياتك الأسرية.. لا تفقد الأمل فى تنفيذ خططك المستقبلية.. حاول القيام ببعض الأمور التى تشعرك بالتغيير فى حياتك.

برج الحوت

انتبه لعلاقتك مع الشريك وتجنب تفاقم المشكلات.. تعامل مع أى ضغوط عملية بصبر وحكمة.. تحتاج إلى أن تكون حاسما فى قراراتك.