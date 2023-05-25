متحف المطبخ المغربى.. لعرض فنون الطهى والتراث المحلى (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا عن متحف المطبخ المغربى الذى تم افتتاحه لأول مره عام 2019 فى مدينة مراكش القديمة، ومنذ إعادة افتتاحه بعد جائحة كورونا اجتذب مجموعة كبيرة من السياح الذين حضروا لاكتشاف الأدوات وأهم التوابل المستخدمة فى تحضير أشهى الأطباق التقليدية المغربية.
كما يتعرف السياح خلال زيارتهم للمتحف على مميزات الثقافة المغربية كجزء خاص بالمتحف، من خلال العروض التوضيحية لمعرفة الطريقة التقليدية القديمة المستخدمة فى تقطير الورود، ويساعد المتحف على استمرار تراث المطبخ المغربى الذى يتحمس له الزوار.
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