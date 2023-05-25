خطوات تحافظ على بطارية هاتف أيفون 14 برو

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن شحن الهاتف يستغرق وقت طويلا، لذا لابد من التركيز فى تعطيل بعض المزايا التى تتسبب فى نفاد طاقة البطارية بسرعة. ومن بين الطرق البسيطة التى تعمل على تحسين عمر البطارية فى هواتف أيفون 14 برو: -تعطيل ميزة "Always On Display": وتعرض تلك الميزة جميع العناصر المرئية فى شاشة القفل، ولتعطيلها يجب: 1-الانتقال إلى الإعدادات واختيار الشاشة والسطوع "Display & Brightness". 2-نمرر لأسفل ونضغط على خيار "Always On Display" ونوقفه. -تعطيل ميزة "ProMotion": نحتاج إلى الانتقال للإعدادات ثم اختيار "Accessibility" أى إمكانية الوصول، وبعدها ننقر فوق خيار "Motion"، وأخيرا نفعل خيار "Limit Frame Rate". -إيقاف تشغيل السطوع التلقائى: نصح خبراء التقنية بتعطيل "Limit Frame Rate" لتحسين عمر البطارية، وذلك من خلال: 1-الانتقال للإعدادات ثم "Accessibility" أى إمكانية الوصول. 2-التوجه إلى قائمة الشاشة وحجم النص "Display & Text Size". -ونمرر لأسفل لنوقف خيار السطوع التلقائى " Auto-Brightness".

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