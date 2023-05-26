جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والمعهد الكورى لأبحاث الفضاء، وفقا للبيان الذى نقلته "يونهاب"- أنه تقرر إطلاق صاروخ "نورى" الفضائى المحلى الصنع اليوم بعد يوم واحد من التأجيل بسبب مشكلة فى الاتصالات الخاصة بكمبيوتر التحكم، مضيفا أن مهندسى الفضاء الكوريين الجنوبيين قاموا بفحص النظام طوال ليل أمس حتى تم إصلاح المشكلة. يذكر أن وزن الصاروخ "نورى" المعروف أيضا باسم "KSLV-II" يبلغ 200 طن وانطلق من مركز نارو للفضاء فى كو هيونج بإقليم جولا الجنوبى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية: الصاروخ «نورى» نجح فى إنهاء رحلته ونشر الأقمار الثمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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