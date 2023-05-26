استطلاع: الذكاء الاصطناعى يمكن أن يهدد البشرية

جدة - نرمين السيد - وأظهر استطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك" ونشرت نتائجه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن 54 بالمائة من الأمريكيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعى سيهدد البشرية، بينما أجاب 31 بالمائة أنهم يعتقدون أنه سيساعد البشرية.
وفى فئة الموظفين، أجاب 24 فى المائة بأنهم قلقون للغاية أو قلقون إلى حد ما من أن الذكاء الاصطناعى قد ينتهى بهم الأمر إلى استبدال وظائفهم.
فى المقابل، قال 77 فى المائة إنهم ليسوا قلقين للغاية أو غير قلقين على الإطلاق بشأن استبدال الذكاء الاصطناعى لوظائفهم.
وأظهر استطلاع مماثل أجرته رويترز إبسوس ونشر الأسبوع الماضى أن حوالى 6 من كل 10 أمريكيين ينظرون إلى الذكاء الاصطناعى باعتباره تهديدا للبشرية.
وتأتى هذه الاستطلاعات مع تزايد المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة التى يمكن أن تحدثها منظمة العفو الدولية على المجتمع مع ظهور برامج جديدة للذكاء الاصطناعى.
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