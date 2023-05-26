القاهرة الإخبارية.. استنساخ الإبل لتلبية احتياجات سباقات الهجن فى الإمارات

قال "وانى"، "نجمع بويضات الإبل من مبايض الحيوانات المذبوحة، وننضجها فى المختبر لمدة 24 ساعة قبل أن تصل إلى المرحلة التى يمكننا عندها استخدامها فى عملية الاستنساخ"، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف أن عملية إزالة الحمض النووى تجرى من خلية بويضة الناقة واستبداله بحمض نووى من خلية جسد مجمدة للبعير المطلوب استنساخه لتميزه بالسرعة أو الجمال، ثم تتطور البويضة إلى جنين دون حاجة إلى حيوان منوى، مؤكدا أنه من بين مئة جنين ننقلها يمكن أن يكون لدينا خمس إلى عشر حالات حمل، وقد يولد أحيانا ثلاثة إلى ستة صغار.
وأوضح الطبيب البيطرى الحاصل على الدكتوراه فى تكاثر الحيوانات أن مركز التكنولوجيا الإنجابية الحيوية فى دبى يعمل على الحفاظ على الخلايا واستنساخ إبل مميزة فى سباقات الهجن أو فائزة فى مسابقات الجمال أو نياق منتجة للحليب بوفرة أو ذكور عالية الخصوبة، وتستخدم تقنية الاستنساخ بين الحيوانات للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض منها، وهذه التقنية استنسخت الإبل البرية ذات السنامين المهددة بالانقراض التى تسمى إبل باكتريان باستخدام البويضات وأمهات بديلة من الإبل ذات السنام الواحد.
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