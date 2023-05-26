إتاحة ChatGPT لـ أجهزة آيفون فى 12 دولة

جدة - نرمين السيد - قالت المدونة التقنية "Mira Murati" فى تغريدة، إن التطبيق متاح فى ألبانيا وكرواتيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والبرازيل وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والمملكة المتحدة ونيجيريا ونيكاراجوا.

وأضافت "موراتى" أن التطبيق سيتم طرحه فى المزيد من البلدان قريبًا، حيث أصبح روبوت الدردشة الذى يعمل بنظام الذكاء الاصطناعى (AI) شائعًا بشكل تدريجى.

وشار إلى أن "ChatGPT" غير متاح بعد فى نموذج التطبيق لهواتف "أندرويد".

تم إصدار "ChatGPT" للاستخدام العام كإصدار ويب فى أواخر العام الماضى وأصبح أحد أكثر عمليات الإطلاق التقنية نجاحًا.

ويعد "chatbot" النظام الأساسى الأسرع نموًا فى العالم حاليًا، حيث سجل 100 مليون مستخدم فى أول شهرين بعد إصداره العام، وهو ما لم تتمكن تطبيقات مثل "‘نستجرام و"تيك توك" من تحقيقه.

النظام الأساسى متاح للاستخدام على الهواتف الذكية ولكن عبر إصدار الويب، وهو ليس سلسًا دائمًا.

أطلقت شركة OpenAI، وهى أيضًا منشئ برنامج إنشاء النص إلى صورة الشهير Dall-E، تطبيق iOS فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى.

يقدم إصدار التطبيق نفس أداء موقع "ChatGPT" على الويب، أى تقديم ردود على الاستفسارات المعقدة بطريقة محادثة. "ChatGPT" قادر أيضًا على تحرير المقالات الطويلة ومراجعة أكواد التطبيق وحل المشكلات الرياضية.

يمكن للمستخدمين الحاصلين على عضوية "ChatGPT Plus" الاستمتاع بميزات إضافية، بما فى ذلك دعم المكونات الإضافية والردود الفورية وعدم وجود وقت انتظار.

ويعد تطبيق iOS أيضًا بهذه الميزات لأعضاء Plus الحاليين.

قد يكون طرح تطبيقات "ChatGPT" فى هذه البلدان الجديدة مفيدًا للغاية للمستخدمين للوصول إلى المعلومات أثناء التنقل حيث يفهم روبوت الدردشة اللغات، بما فى ذلك الإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والهولندية والروسية والصينية واليابانية والكورية.

وفى الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين فى البلدان التى لا يتوفر فيها تطبيق "ChatGPT" بعد تنزيل تطبيق "Bing" من "مايكروسوفت" لاستخدام أداة المحادثة "Bing Chat" التى تشبه "ChatGPT" للحصول على إجابات فورية.

"Bing Chat" مجانى للاستخدام للجميع، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الروبوت باستخدام بريد "مايكروسوفت" الإلكترونى "أو رقم الهاتف المسجل".

والجدير بالذكر أن أداة الذكاء الاصطناعى من "مايكروسوف" تستفيد أيضًا من قوة وحدة لغة "GPT" الخاصة بـ "ChatGPT" بسبب شراكة الشركة الإستراتيجية مع OpenAI.

يمكن أن تكون "Bing Chat" أكثر فائدة إذا كنت تستخدم الكثير من تطبيقات "Microsoft Office"، نظرًا لأن الشركة تضيف ببطء إمكانات الذكاء الاصطناعى إلى "Word" و"Excel" والمزيد.

من ناحية أخرى، فإن منافس "ChatGPT" من جوجل وهى تقنية "Bard" غير متاحة فى أى تطبيق للمستخدمين حتى الآن.