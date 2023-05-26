الموت الرحيم.. عارضة أزياء توثق رحلة جدتها نحو الموت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووفقا للعربية نت، فسألت العارضة جدتها لماذا اختارت أن تنتحر؟ وما الذى تتوقعه؟ وغير ذلك من الأسئلة عن آخر ساعات المرء، ومنذ أيام عديدة وتنشر مشاهد متنوعة من أجل توثيق خطة جدتها ورحلتها نحو "الموت".

وظهرت آلى معلنة أنها تصطحب جدتها لتناول العشاء للمرة الأخيرة، وعلقت على فيديو قائلة: لدى الكثير من المشاعر فى الوقت الحالى، ولكن كل ما سوف أركز عليه الآن هو منحها أسبوعًا لا يُنسى"، وقد حصد المقطع أكثر من 12 مليون مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب.

وبررت الجدة قرارها فى أحد الفيديوهات قائلة "لقد جئت بهدوء، وأود الخروج بهدوء. كما أكدت أنها لا تفكر يوميا بهذا الأمر أو القرار.

أما كاتلر فأوضحت أن جدتها "لا تريد أن تعانى فى لحظاتها الأخيرة". وأضافت أنها "قررت الرحيل بشروطها الخاصة".

وأثارت الفيديوهات موجة من الجدل بين مؤيد ومتعاطف مع الجدة الملقبة بـ "بابى" والمصابة بسرطان فتاك لا أمل بالشفاء منه، وبين معارض ومنتقد لما تقوم به الشابة التى يتابعها الآلاف على تيك توك.

يشار إلى أن القتل الرحيم يعتبر مشروعا فى كندا، لمن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا منذ عام 2016.