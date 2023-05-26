مريض يخضع لجراحة ناجحة بمساعدة الروبوت فى دلهى

جدة - نرمين السيد - جاء المريض إلى المستشفى بشكوى من ألم فى الصدر وعند إجراء مزيد من التشخيص، تبين أن المريض كان يعانى من انسداد ثلاث أوعية، مما يتطلب إعادة الأوعية الدموية.

نظرا لأن المريض كان يخضع بالفعل لعلاج السرطان، فقد قرر الدكتور Yugal Kishore Mishra، رئيس الخدمات السريرية ورئيس علوم القلب ورئيس جراحة القلب والأوعية الدموية فى مستشفى مانيبال، دلهى وفريقه البدء فى جراحة طعم مجازة الشريان التاجى CABG بمساعدة الروبوت.

على عكس جراحة طعم مجازة الشريان التاجى CABG التقليدية، جراحة طعم مجازة الشريان التاجى بمساعدة الروبوت تتيح للمرضى تجربة وقت أسرع للشفاء، والحد الأدنى من الندوب، وربما تحسين وضع الطعم، وذلك بفضل تقنية الحد الأدنى من التدخل الجراحى.

يتضمن الإجراء أيضا التهوية المستمرة برئة واحدة OLV، وهى تقنية متقدمة تقلل بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات أثناء الجراحة، والتى تتضمن النزيف والعدوى وانهيار الرئة.

وتعليقا على الجراحة الناجحة لهذا المريض، قال الدكتور Mishra: "كانت هذه حالة معقدة حيث كان المريض يخضع لعلاج السرطان، لقد اخترنا عملية طعم مجازة الشريان التاجى CABG بمساعدة الروبوت لأن جراحة القلب المفتوح كانت ستستغرق وقتا أطول للتعافى وستخلق مضاعفات فى علاج السرطان

توفر عملية طعم مجازة الشريان التاجى CABG بمساعدة الروبوت العديد من المزايا عن عملية طعم مجازة الشريان التاجى CABG التقليدية، بما فى ذلك جروح أصغر، ودقة أكبر، وتقليل فقدان الدم، وإقامة أقصر فى المستشفى، وعودة أسرع إلى الأنشطة اليومية. يوفر هذا النهج المتقدم للمرضى وقت تعافى أسرع وراحة عامة محسنة، كانت الجراحة ناجحة وخرج من المستشفى بعد 5 أيام".