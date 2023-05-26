كوريا الجنوبية: الصاروخ «نورى» يدخل مداره ويتصل بمحطات أرضية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العلوم الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن القمر الصناعى الرئيسى لكوريا الجنوبية الذى أطلقه الصاروخ "نورى" دخل المدار بنجاح وأجرى اتصالات متعددة مع محطات أرضية.





وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب، أن جميع الوظائف التشغيلية للقمر الصناعى بما فى ذلك توليد الطاقة ومعالجة البيانات تعمل بشكل جيد، مشيرة إلى أن محطة الملك سيجونغ الكورية فى القارة القطبية الجنوبية تلقت أول إشارة من القمر الصناعى NEXTSAT-2 فى الساعة 7:07 مساء أمس، كما قامت محطة أرضية فى مدينة دايجون بوسط كوريا الجنوبية بالاتصال بالقمر الصناعى بعد حوالى 50 دقيقة من ذلك. وأجرى القمر اتصالات ثنائية 7 مرات مع محطة دايجون ومواقع خارجية أخرى فى وقت سابق يوم الجمعة، وتم تصميم قمر NEXTSAT-2 الصناعى الذى يبلغ وزنه 180 كيلوجراما وتطويره من قبل المعهد الكورى المتقدم للعلوم والتكنولوجيا "كايست"، وسيعرض تقنية رادار المجال إكس ويقوم بقياس الإشعاعات الفضائية فى مداره المتتبع لظل الأرض خلال العامين المقبلين.

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