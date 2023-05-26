حفل أسطورى ينتظره الملايين.. الأردن على موعد مع حفل زفاف ولى العهد  

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى فى تويتر، كلمة الملكة رانيا، فى حفل العشاء الذى أقامته استعداد لحفل زفاف ولى العهد الأردنى "الأمير حسين".





وذكرت القناة أن الملايين خصوصا فى العالم العربى ينتظرون حفل زفاف ولى العهد الأردنى، خصوصا وأنه يحظى بشعبية واسعة بين شعبه والأوساط العربية. وفى الفيديو كشفت الملكة رانيا عن سعادتها وقالت: "اليوم بنفرح بأحلى رجوة، وفرحتنا ما بتكمل بدون أهلنا .. نفرح بالحسين". وشارك فى الحضور عدد من أميرات العائلة الملكية حيث حضرن من مختلف محافظات الأردن. ومن المقرر الاحتفال بزواج ولى عهد المملكة الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف فى الأول من يونيو. يذكر أنه فى مارس الماضى احتفل الديوان الملكى الهاشمى الأردنى بعقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثانى على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، يوم الأحد المقبل 19 شعبان عام 1444 هجرى، 12 مارس.

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