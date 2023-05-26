القاهرة الإخبارية.. 69 عامًا على اكتشاف مركب خوفو (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ونشرت صفحة القاهرة الإخبارية، إنفوجراف عن تناول أبرز المعلومات عن مركب خوفو، بعنوان 69 عامًا على اكتشاف مركب خوفو.

وجد مركب الشمس مفككا عند الضلع الجنوبى للهرم الأكبر بالجيزة، حيث لعصر الملك خوفو خلال الفترة من 2551 إلى 2528 قبل الميلاد.

ويبلغ طوله 42 مترا، وهو مصنوع من خشب الأرز، ويبلغ عمره 4600 سنة.