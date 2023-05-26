فيديو يحبس الأنفاس.. فتح باب طائرة قبل هبوطها فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وكانت رحلة OZ8124 غادرت مطار جيجو فى الساعة 11:49 قبل ظهر اليوم، لتتعرض الطائرة لفتح بابها فجأة قبيل هبوطها فى مطار دايجو جنوب شرق كوريا فى الساعة 12:45 بعد ظهر اليوم، وذلك حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية عن قطاع الطيران.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو بعنوان "فتح باب طائرة قبل هبوطها فى كوريا الجنوبية"، وهو ما وثق ما حدث.

وأدى فتح الباب إلى دخول الرياح بشدة، وهو ما أثار حالة من الذعر بين الركاب المقدر عددهم بـ 194 شخصا، إلا أن الحادث لم يسفر عن أى خسائر بشرية.