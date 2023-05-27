خطأ بالبرمجة.. تحطم مركبة هاكوتو خلال هبوطها على القمر

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولو شركة خاصة إن مركبة يابانية خاصة بالهبوط على القمر تحطمت أثناء محاولة الهبوط على سطح القمر، وألقوا باللوم على مشكلة برمجة وتغيير فى اللحظة الأخيرة فى موقع الهبوط.





ووفقا لـ سكاى نيوز، فإن المركبة الفضائية المملوكة لشركة آيسبيس كان من المفترض أن تهبط على سطح مستو، لكن تم تغيير موقع الهبوط إلى حفرة قبل إطلاق ديسمبر. ويبدو أن الحافة الحادة للحفرة أربكت البرمجة الخاصة بالمركبة، لتسقط من ارتفاع أقل من 5 كيلومترات، وتصطدم بسطح القمر.

وذكر المؤسس والرئيس التنفيذي، تاكيشى هاكامادا، أن الشركة مستمرة فى مسعاها لمحاولة هبوط أخرى فى 2024، وكل الدروس المستفادة سيتم تضمينها فى المحاولة المقبلة.

فى حال نجحت قد تكون آيسبيس أول شركة خاصة تنجح فى الهبوط بمركبة فضائية على سطح القمر. حتى الآن، قالت ثلاث دول فقط إنها نجحت فى ذلك، وهى روسيا والولايات المتحدة والصين. وقامت شركة إسرائيلية غير ربحية بمحاولة فى 2019، انتهت أيضا بالتحطم عند الهبوط.

وأوضح هاكامادا أن المركبة ”هاكوتو” وتعنى الأرنب الأبيض باليابانية، وتجاربها مؤمن عليها.