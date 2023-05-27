ووفقا لـ سكاى نيوز، فإن المركبة الفضائية المملوكة لشركة آيسبيس كان من المفترض أن تهبط على سطح مستو، لكن تم تغيير موقع الهبوط إلى حفرة قبل إطلاق ديسمبر. ويبدو أن الحافة الحادة للحفرة أربكت البرمجة الخاصة بالمركبة، لتسقط من ارتفاع أقل من 5 كيلومترات، وتصطدم بسطح القمر.
وذكر المؤسس والرئيس التنفيذي، تاكيشى هاكامادا، أن الشركة مستمرة فى مسعاها لمحاولة هبوط أخرى فى 2024، وكل الدروس المستفادة سيتم تضمينها فى المحاولة المقبلة.
فى حال نجحت قد تكون آيسبيس أول شركة خاصة تنجح فى الهبوط بمركبة فضائية على سطح القمر. حتى الآن، قالت ثلاث دول فقط إنها نجحت فى ذلك، وهى روسيا والولايات المتحدة والصين. وقامت شركة إسرائيلية غير ربحية بمحاولة فى 2019، انتهت أيضا بالتحطم عند الهبوط.
وأوضح هاكامادا أن المركبة ”هاكوتو” وتعنى الأرنب الأبيض باليابانية، وتجاربها مؤمن عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطأ بالبرمجة.. تحطم مركبة هاكوتو خلال هبوطها على القمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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