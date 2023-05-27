«عرب سات» تطلق أحدث أقمارها الصناعية «بدر ـ 8»

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم السبت أنه تم إطلاق القمر الصناعى إلى الفضاء بعد تأجيل لمدة 4 أيام بسبب سوء الطقس فى ولاية فلوريدا. وأضافت أن القمر الجديد "بدر ـ 8" يعد أول أقمار الجيل السابع فى منطقة الشرق الأوسط وسيقدم مجموعة واسعة من خدمات البث التلفزيونى والاتصالات، مشيرة الى أنه يتضمن تقنية جديدة خاصة بالاتصالات الضوئية.

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