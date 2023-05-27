إعصار «ماوار» يثير الفزع فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (إيه بى إس - سى بى إن) الفلبينية اليوم السبت أن المياه غمرت العديد من المنازل ليلا فى محافظة "سامار الشمالية" جراء الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرعد والبرق، فيما تسببت الرياح العاتية بمدينة "كوتاباتو" فى سقوط الأشجار وانقطاع الطرق.
ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار فى هطول أمطار غزيرة على شمال محافطة "لوزون"، وهبوب رياح موسمية بعدة مناطق بالبلاد.
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