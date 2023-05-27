«واتس آب» يختبر ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع WABetaInfo، أوضحت التقارير أن "واتس آب"، يعمل على تطوير القدرة على إعداد اسم مستخدم واتساب بدل رقمه. وأضافت أن هذا التحديث يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل إلى الأشخاص دون الحصول على أرقام هواتفهم. كما يتيح الفرصة أمام مستخدمى "واتس" لإضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى حساباتهم، فبدلاً من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال، سيتمكنون من اختيار اسم مستخدم فريد وسهل التذكر دون الرقم.

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