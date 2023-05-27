علماء أمريكيون يكتشفون طريقة جديدة لتوليد الطاقة من الهواء

وأظهرت الدراسة الجديدة، أنه يمكن سحب الطاقة من الرطوبة فى الهواء باستخدام مواد مكتسبة من البكتيريا، كما تبين أنه يمكن استخدام أية مادة تقريبا مثل الخشب أو السيليكون، طالما يمكن تحويلها إلى جزيئات صغيرة وإعادة تشكيلها باستخدام مسام مجهرية.
وقال جون ياو، أستاذ الهندسة بجامعة ماساتشوستس، والمشارك الرئيس للدراسة: "ما اخترعناه، يمكنك تخيله مثل سحابة صغيرة الحجم من صنع الإنسان، إنه حقا مصدر هائل وسهل للكهرباء النظيفة باستمرار، تخيل وجود كهرباء نظيفة متاحة أينما ذهبت".
وأضاف ياو "يوفر المولد الذى يعمل بالهواء، والمعروف باسم مولد الهواء، كهرباء نظيفة مستمرة لأنه يستخدم الطاقة من الرطوبة الموجودة دائما بدلا من الاعتماد على الشمس أو الرياح، وعلى عكس الألواح الشمسية أو توربينات الرياح التى تحتاج إلى بيئات معينة لتعمل، ويمكن أن تعمل المولدات الهوائية فى أى مكان".
وأشار إلى أن الجهاز هو بحجم ظفر الإصبع وأرق من شعرة واحدة، ويوجد به ثقوب صغيرة تعرف باسم "المسام النانوية" حيث يبلغ قطر الثقوب أقل من 100 نانومتر، أو أقل من الألف من قطر خصلة شعر الإنسان، وتسمح الثقوب الصغيرة للرطوبة فى الهواء بالمرور بطريقة تؤدى إلى عدم توازن الشحن فى الأجزاء العلوية والسفلية من الجهاز؛ ما ينتج عنه بطارية تعمل بشكل مستمر.
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