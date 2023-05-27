جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الفضاء الروسية ـ حسب ما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "القمر (كوندور) هو قمر مدنى متطور مزود بمعدات رادار خاصة، وقادر على إجراء مراقبة لسطح الأرض على مدار الساعة فى جميع ظروف الأحوال الجوية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفضاء الروسية تعلن نجاح وضع القمر الصناعى «كوندور» فى مداره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.