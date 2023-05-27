ثورة براكين الأرض.. الطبيعة تقسو على الكوكب (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ففى المكسيك أعاد بركان بوبوكاتيبيل نشاطه مجددا مع مخاوف من ثورانه. وتعيش المكسيك حالة طوارئ بسبب زيادة نشاط بركان بوبوكاتيبتل بشكل كبير فى الأيام الثلاثة الماضية، وتم إغلاق الأنشطة فى المطارات، مع سقوط الرماد بشكل مفرط. كما تعرضت جزر هاواى الأمريكية فى أواخر 2022 لثورانا لبركان "مونا لوا"، وفى 21 مايو 2023 سجل "إتنا" ثورانًا جديدًا مما أدى إلى إخراج سحابة من الرماد فوق المدينة على مشارفها. وفى ديسمبر 2022، ثار بركان جبل سيميرو، الواقع فى إندونيسيا، وتم إجلاء حوالى 2500 شخص بسبب خطر سقوط الحمم البركانية والرماد الساخن. وفى بداية 2022، ثار البركان الموجود فى جزيرة تونجا، مما تسبب فى حدوث تسونامى وتشريد السكان.

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