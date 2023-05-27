ارتكب الواقعة 3 سيدات.. سرقة 3 خراف من مزرعة «تشارلز» ملك بريطانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأظهرت مقطع الفيديو الذى نشرته "أنيمل رايزينج" عبر تويتر 3 سيدات وهن يسرقن 3 خراف من حقل من أجل إطلق سراحها، بحسب ما قلت إحداهن التى أشارت خلال حديثها أنها موجودة فى مزرعة ساندرينجهام.
وأضافت: "لو لم نحررها لكانت ستنقل قريبًا إلى أحد المسالخ، وكان لحمها سيباع ليؤكل".
وأوضحت المجموعة المهتمة بالحيوان، فى بيان إلى أن الإنقاذ تم مساء الاربعاء قرابة الساعة 8 مساءً وأن الناشطات الثلاث سلمن أنفسهن للشرطة، وفقًا لما ذكرته "العربية".
وأعلنت شرطة نورفولك فى بيان لها أن 3 سيدات توجهن إلى مركز شرطة سلو قرب وندسور، حيث تم توقيفهن للاشتباه فى إقدامهن على سرقة.
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