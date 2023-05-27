خبراء أمن سيبرانى: فاعلية ChatGPT محدودة فى اكتشاف روابط الاحتيال

جدة - نرمين السيد - وأثبت هذا الروبوت فى مرات سابقة قدرته على إنشاء رسائل البريد الإلكترونى للتصيد الاحتيالى، وكتابة برامج خبيثة، لكن فعاليته فى اكتشاف الروابط الخبيثة كانت محدودة.
ووجدت الدراسة أيضًا أن ChatGPT حقق معدلات خاطئة بمستوى عال وصلت إلى 64%، وفى الكثير من الأحيان، قدم تفسيرات وهمية وأدلة غير دقيقة من أجل تبرير الأحكام التى توصل إليها، على الرغم من معرفة هذا الربوت الكثير عن التصيد الاحتيالى، مع إمكانية تخمين هدف هجوم التصيد، بحسب ما ذكره موقع "aitnews" التقنى.
واحتل ChatGPT جانب من النقاش فى عالم الأمن السيبرانى بسبب قدرته على إنشاء رسائل بريد إلكترونى للتصيد الاحتيالى، علاوة على المخاوف بشأن تأثيرة فى الأمن الوظيفى لخبراء الأمن السيبرانى، بالرغم من التحذيرات التى أطلقها الخبراء المختصين بأن الوقت مازال مبكرًا لتطبيق التكنولوجيا الجديدة فى هذه المجالات.
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