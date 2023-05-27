دعاء الرياح كما قاله النبى ﷺ (صورة)

جدة - نرمين السيد - دعاء الريح وقال الأزهر الشريف: "عن عائشة رضى الله أنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: (اللهم إنى أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به)".

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