جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن ترسل الميزة 20 رسالة نصية سابقة إلى هواتف جوجل لتوليد اقتراحات، حتى إن كان المستخدم يستخدم "خدمة الاتصالات الغنية" مع تقنية التشفير من طف إلى طرف، وفقًا لموقع "Android Police" المتخصص فى أخبار نظام التشغيل أندرويد.
وتستعرض جوجل هذه الشروط فى صفحة الددعم الخاصة بميزة "الإنشاء السحرى"، لافتة إلى أنها سترسل هذه الرسائل، وأيضًا الرموز التعبيرية والتفاعلات وعناوين URL المضمنة، إلى خوادمها لمساعدة الذكاء الاصطناعى الخاص بها فى صياغة استجابة مناسبة.
وأشارت الشركة إلى أنها لن ترسل أى رسائل تحتوى على مرفقات، أو رسائل صوتية أو صور، ولكنها سترسل التسميات التوصيحية للصور والنسخة النصية للرسائل الصوتية، بحسب ما نشره موقع "Aitnews" التقنى.
وأطلقت جوجل ميزة التشفير من طرف إلى آخر فى تطبيق الرسائل أول مرة عام 2020، وجعلتها متاحة للمحادثات الجماعية أواخر العام الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تطلق إصدار تجريبى من ميزة «الإنشاء السحرى» للمساعدة فى كتابة الرسائل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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