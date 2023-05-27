عادل حمودة: مئات الأسلحة المتطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى عادل حمودة، إن ما يمثل خطرًا حاليًا هو أن الذكاء الاصطناعى يلعب دورًا مؤثرًا فى الصناعات الدفاعية، إذ أنه بات مؤكدا أن الجميع لاحظ أن القوات العسكرية فى جميع أنحاء العالم تستخدم بالفعل طائرات بدون طيار.





وأضاف حمودة خلال تقديمه برنامجه "واجه الحقيقة"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الطائرات تعتمد على الذكاء الصناعى، وهناك أيضا مئات من الأسلحة المتطورة التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى، إذ يستخدم الجيش الأمريكى الذكاء الاصطناعى فى مشروع يسمى "مافن". وأوضح أن الذكاء الاصطناعى يفحص كما هائلا من البيانات والفيديوهات التى تسجلها أجهزة المراقبة ثم يقوم بفرزها ليعرف المسالم منها والمشبوه، إذ أن برنامج "مافن" أثار حالة واسعة من الجدل بسبب استخدامه فى عمليات القتل التى تنفذها وكالة الاستخبارات المركزية باستخدام الطائرات بدون طيار، ولا يتوقف الأمر على الولايات المتحدة. وأكد أنه فى عام 2017، خصص مجلس الدولة الصينى استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لدعم تطوير قطاع الذكاء الاصطناعى، وذلك مع التركيز بشكل خاص على الصناعات العسكرية والأمنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعى.

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