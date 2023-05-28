الإفتاء توضح حكم الشرع فى قراءة المرأة «المستحاضة» للقرآن

جدة - نرمين السيد - أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الاستحاضة هى حالة ينزل فيها الدم على المرأة فى غير وقت عادتها الشهرية، وفى غير وقت النفاس، ولا يثبت للمستحاضة أحكام الحائض، وإنما هى حدث أصغر، مضيفة أنه يجوز لها قراءة القرآن، وإذا توضأت يجوز لها أن تمسَّ المصحف الورقى.





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