مطعم يضيف حيوان غريب فى قائمة الطعام بـ 48 دولارا

جدة - نرمين السيد - وقدم مطعم تايوانى طبقا جديدا وانضمامه إلى قائمة الطعام، وهو عبارة عن طعام "الرامن" المشهور فى اليابان يعلوه "إيزوبود" وهى فصيلة من القشريات بشكل مريب، وفقا لصحيفة "البيان".

وأعلن المطعم عن الطبق وهو عبارة عن الرامن مع الإيزوبود المطهو على البخار مع مرق الدجاج بالكريمة، بحسب سكاى نيوز.

وأشار صاحب المطعم إلى أن فكرة الطبق جاءت له أثناء زيارته لليابان، ورأى وقتها "الإيزوبود" فى أحواض السمك ومن هنا جاء قراره بإضافته لقائمة الطعام.

وتبلغ تكلفة الوجبة الواحدة من الإيزوبود فى ذلك المطعم التايوانى 48 دولارا.