بإمكانيات عالية.. هونر تطرح هاتفها الجديد «Magic 5 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Honor Magic 5 Pro" بشاشة منحينة من نوع OLED، وبقياس يبلغ 6.81 بوصة وبجودة عرض +FHD. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتأتى الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع UltraWide بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة Periscope بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل. ويتمتع الهاتف ببطارية عملاقة وتبلغ قوتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 وات. ويطرح الهاتف "Honor Magic 5 Pro" فى الأسواق بسعر 4000 ريال سعودى.

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