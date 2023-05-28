الصين تحذف 1.4 مليون منشور على مواقع التواصل الاجتماعي

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكترونى فى الصين، إن 1.4 مليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعى جرى حذفها، بعد تحقيق استمر شهرين فى معلومات مُضللة مزعومة، وتربح غير قانونى، وانتحال هوية مسؤولين حكوميين.





وفإن إدارة الفضاء الإلكترونى فى الصين (CAC) ذكرت فى بيانها، أنها أغلقت 67 ألف حساب على وسائل التواصل الاجتماعى، وحذفت مئات الآلاف من المنشورات بين 10 مارس و22 مايو كجزء من حملة "تصحيح" أوسع، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

ومنذ عام 2021، استهدفت الصين مليارات من حسابات وسائل التواصل الاجتماعى على التطبيقات الصينية الشهيرة، بما فى ذلك WeChatوDouyin وWeibo التى تندرج تحت فئة "وسائل الإعلام الذاتية"، وهو مصطلح يُشير على نطاق واسع إلى الحسابات التى تنشر الأخبار والمعلومات، ولكن لا تديرها الحكومة أو الدولة.

وأغلقت 67000 حساب نهائيًا، وجرى حذف ما يقرب من 8000 حساب لنشر أخبار مزيفة وشائعات ومعلومات ضارة، وفقًا لـ CAC، فيما تلقى نحو 930 ألف حساب آخر عقوبات أقل صرامة، من حذف جميع المتابعين إلى تعليق أو إلغاء امتيازات جنى الأرباح.

فى حملة منفصلة، أغلقت الهيئة التنظيمية أخيرًا أكثر من 100 ألف حساب، يُزعم أنها تحرف مذيعى الأخبار ووكالات الإعلام لمواجهة صعود التغطية الإخبارية المزيفة عبر الإنترنت بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعى.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، إن حملتها الأخيرة استهدفت ما يقرب من 13 ألف حساب عسكرى مزيف بأسماء مثل "قيادة الجيش الأحمر الصينى"، و"قوة مكافحة الإرهاب الصينية" و"قوة الصواريخ الاستراتيجية"، وجرى استهداف نحو 25000 حساب آخر لانتحال صفة المؤسسات العامة، مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية ومعاهد البحوث التى تديرها الدولة.