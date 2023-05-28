القاهرة الإخبارية- بسبب شعوره بالضيق.. راكب يفتح باب طائرة حال تحليقها

ونقلت "يونهاب" عن مركز شرطة ديجو دونجبو، أن الرجل، أبلغ المحققين أنه فتح الباب لأنه "أراد النزول من الطائرة بسرعة". كما قال إنه يعانى من التوتر بعد أن فقد وظيفته فى الآونة الأخيرة، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".
وفتح الرجل الباب بينما كانت الطائرة على ارتفاع نحو 213 مترا فوق الأرض، مما تسبب فى حالة ذعر على متن الطائرة.
ونُقل تسعة ركاب إلى المستشفى لإصابتهم بمشكلات فى التنفس، وغادروا جميعا المستشفى بعد ذلك بساعتين، حسبما قال مسؤول بإدارة الإطفاء فى ديجو.
وفتحت شرطة دايجو تحقيقًا مع رجل يعرف فقط اختصارًا بـ" أيه" (33 عاما من العمر) بتهمة انتهاك قانون أمن الطيران، بمحاولته فتح باب طائرة أثناء هبوطها.
وقال جين سونج هيون، مسؤول السلامة السابق فى الخطوط الجوية الكورية، إن هذه الحالة لم تحدث من قبل على حد علمه، لكن ركابًا يفتحون مخارج الطوارئ بدون تعليمات بعد هبوط الطائرة على الأرض.
وأوضح مسؤول بوزارة النقل الكورية الجنوبية، إنه من الممكن فتح مخارج الطوارئ على الأرض أو بالقرب منها؛ لأن الضغط داخل الطائرة وخارجها يكون متعادلًا.
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